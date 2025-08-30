Оно составило 2626 предложений

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Количество заявок, поданных для участия в региональном проекте по поддержке местных инициатив "Комфортное Поморье", увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом и составило 2626 предложений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"В этом году на участие в региональном проекте "Комфортное Поморье" подано 2626 заявок. Это больше, чем во время прошлогоднего приема - тогда жители Архангельской области предложили к реализации 2343 инициативы. И, конечно, сильно превышает уровень 2023 года, когда поступило 1100 предложений", - сказано в сообщении.

Следующий этап - определение заявок, которые получат средства в 2026 году. Проголосовать можно на сайте "Наше Поморье" до 20 сентября. Жители региона смогут поддержать неограниченное число проектов из тех, что представлены на платформе.

"Растущий интерес жителей Архангельской области к "Комфортному Поморью" подкрепляем увеличением финансирования народного проекта. В этом году на реализацию инициатив выделено 500 млн рублей, а на следующий год предусмотрели уже 600 млн рублей", - добавил Цыбульский.

Региональный проект "Комфортное Поморье" реализуется в Архангельской области с 2023 года. Благодаря ему местные жители могут воплотить в жизнь свои идеи по благоустройству территорий, решению проблем ЖКХ, приведению в порядок тротуаров и дворовых проездов, оборудованию остановочных комплексов и ремонту памятников.