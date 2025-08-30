Официальный представитель МИД России отметила, что особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении ВС РФ и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Доклад о ситуации с правами человека в России, опубликованный 12 августа Госдепартаментом США, состоит из голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание на данный доклад, в котором приводятся, мягко выражаясь, голословные обвинения в адрес нашей страны. Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", "принудительной депортации украинцев в Россию", а также "использовании детей в вооруженном конфликте", - отметила она.

"Рассчитываем, что оздоровление при [президенте США Дональде] Трампе внешнеполитического курса США рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека", - добавила дипломат.

Как представляется, генерирование в недрах вашингтонской бюрократии подобного рода дезинформации происходит по инерции, заданной еще администрацией Джо Байдена, подчеркнула представитель российского дипведомства. "Она, как известно, потеряла меру в своем увлеченном продвижении в менторском плане псевдодемократических ценностей, - добавила она. - Это, впрочем, отнюдь не мешало ей закрывать глаза на авторитарную и предельно репрессивную природу опекаемого ею неонацистского киевского режима, который вплоть до последнего дня пребывания бывшего президента США у власти исправно снабжался американскими наступательными вооружениями".