Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что это влияет на общественное мнение японцев

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Крупные японские СМИ занимают откровенно антироссийскую позицию, что влияет на общественное мнение в Японии. Об этом российским журналистам рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с визитом в Японии.

"Один из сложных сюжетов - это откровенно последовательно антироссийская позиция больших японских СМИ, которая, конечно же, влияет на общественное мнение", - отметил он.

В то же время Швыдкой подчеркнул, что японские власти признают "необходимость сохранения культурных связей с Россией". Он рассказал, что в ходе своего визита в Японию встретился, в частности, с генеральным секретарем совета национальной безопасности Японии Масатако Окано, замминистра иностранных дел Такэхиро Фунакоси и чиновниками департамента МИД, отвечающего за российское направление, которые озвучили соответствующую позицию. "При этом японское правительство не помогает, но и не мешает, что уже, собственно, неплохо", - пояснил он, добавив, что Россия со своей стороны открыта для любых гастролей японских артистов.