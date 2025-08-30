Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству рассказал, что МИД получает просьбы помочь с визами для американских артистов и коллективов

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Признаки оживления культурных связей между Россией и США отчетливо наблюдаются в последние полгода. Об этом российским журналистам рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находящийся с визитом в Японии.

"Признаки оживления культурных связей с США очевидны", - отметил он. Швыдкой рассказал, что МИД получает от некоторых российских импресарио просьбы помочь с визами для американских артистов и коллективов, которые готовы ехать в Россию.

"От рок-групп до классических эстрадных исполнителей и исполнителей классической музыки. Это в последние полгода очевидно", - пояснил он.

Представитель президента рассказал, что и с другой стороны некоторые американские крупные залы, включая Карнеги-холл, обращается к музыкантам, которые живут в России, приглашая их на концерты.

"Но надо сказать, что не все наши музыканты соглашаются. Не все готовы бежать в объятия тех импресарио, которые еще два-три года назад категорически говорили о том, что никогда музыкантов из России они приглашать не будут", - рассказал Швыдкой, подчеркнув, что "политическая ситуация и диалог [президента РФ] Владимира Владимировича Путина и [лидера США] Дональда Трампа на Аляске, видимо, произвели впечатление на американский культурный истеблишмент". В этой связи он также напомнил о недавнем выступлении американского режиссера Вуди Аллена на Московской международной неделе кино, подчеркнув, что еще год-два назад такое сложно было бы представить.