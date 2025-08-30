Захарова: США услышали вопросы России по работе биолабораторий на Украине

При этом у американской стороны не было какой-либо внятной реакции, указала официальный представитель МИД

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции на работу биолабораторий на Украине от властей США, вопросы РФ услышаны американским экспертным сообществом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Отмечаем, что по прошествии долгого времени, несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции от американских властей, наши вопросы были услышаны американским экспертным сообществом, которое уже начало активно интересоваться данной темой", - отметила она, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что 36 биолабораторий США на Украине тестировали препараты на людях.