МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Распоряжение президента РФ Владимира Путина о продлении срока госслужбы председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину официально опубликовано на портале правовых актов.

"Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - указывается в распоряжении главы государства.

Бастрыкину 27 августа исполнилось 72 года. О продлении еще на год срока его пребывания на госслужбе раннее сообщал источник ТАСС.

Предельный возраст пребывания на госслужбе в России составляет 65 лет, однако для руководителей госструктур он может быть продлен до 70 лет. После этого не реже, чем раз в год срок госслужбы чиновнику может своим распоряжением продлевать президент РФ.

Уже продленный год назад срок госслужбы Бастрыкина истекал в день его рождения - 27 августа.