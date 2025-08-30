Путин поручил обеспечить охрану перелетных птиц после выхода РФ из конвенции

Глава государства поручил главе МИД России Сергею Лаврову до октября проинформировать государства - стороны Рамсарской конвенции о причинах ее денонсации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил заняться на национальном и двустороннем уровне вопросами сотрудничества по охране перелетных водоплавающих птиц после денонсации Москвой Рамсарской конвенции.

В июле Госдума денонсировала Конвенцию о водно-болотных угодьях 1971 года. СССР присоединился к ней еще в 1975 году, однако в последнее время образованная в соответствии с документом площадка для ведения реестра угодий и обсуждения способов защиты птиц стала подвергаться чрезмерной политизации, как и другие международные организации.

Путин поручил главе МИД России Сергею Лаврову до октября "проинформировать государства - стороны конвенции о <...> причинах ее денонсации Российской Федерацией", а также о том, что Москва продолжит на национальном уровне охранять перелетных водоплавающих птиц. Кабмину, соответственно, поручено к декабрю начать заключение двусторонних договоров на замену конвенции, чтобы обеспечить сохранение популяции пернатых.

На национальном уровне силами правительства Россия займется и инвентаризацией до сентября следующего года водно-болотных угодий, составлением правил поведения, в том числе отдыхающих, в таких зонах, а также создаст к следующему июню систему учета прилетающих в РФ птиц.

Ранее в кабмине заверяли, что денонсация Рамсарской конвенции не будет означать снижения внимания к важным водно-болотным угодьям и обитающим там птицам. Большая часть таких территорий международного значения находится в границах российских особо охраняемых природных территорий и РФ уже занимается их защитой без использования механизмов конвенции.