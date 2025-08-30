Дмитриев: даже в США видят, что лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций призвал Евросоюз прекратить подрывать мирный процесс

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Американское правительство сейчас уже видит, что лидеры стран Евросоюза затягивают урегулирование конфликта на Украине, выдвигая невыполнимые требования. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Даже Вашингтон теперь видит это - лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями. ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс. ЕС должен перестать следовать провальной логике [экс-президента США Джо] Байдена. ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы", - написал Дмитриев в X, добавив, что "поджигатели войны" в ЕС разоблачены.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники вашингтонской администрации подозревают, что ряд лидеров европейских стран тайно препятствует усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Как отмечалось в публикации, сотрудники Белого дома высокого ранга считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине, при этом же тайно пытаясь свести на нет прогресс, который был негласно достигнут после саммита на Аляске.

Как следует из материала, сотрудники Белого дома "теряют терпение" по отношению к европейским лидерам, которые, по их утверждению, подталкивают Украину к тому, чтобы она "добивалась нереалистичных территориальных уступок от России". По сведениям портала, помощники американского лидера считают, что в недостаточном прогрессе в урегулировании "следует винить европейских союзников [США], а не Трампа" или российскую сторону.

Вместе с тем в публикации отмечается, что США "призывают Европу ввести санкции против России, включающие полное прекращение закупок нефти и газа, и вторичные пошлины в отношении Индии и Китая".

Саммит РФ и США

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита.

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.