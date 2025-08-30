Президент России отметил личный вклад белорусского лидера в многоплановое сотрудничество между странами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил главу Белорусского государства Александра Лукашенко с днем рождения, отметив его личный вклад в многоплановое сотрудничество между странами, защиту интересов Москвы и Минска на международной арене. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - заявил Путин.

Президент России также отметил товарищеские отношения между странами, позволяющие обсуждать сложные вопросы и принимать взвешенные и дальновидные решения, отвечающие интересам народов РФ и Белоруссии. Путин в телеграмме пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.