МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утром 31 августа прибыл в Тяньцзинь, где начнется программа его четырехдневного визита в Китай. ТАСС публикует кадры прибытия российского лидера в аэропорт Биньхай.

Президента у трапа встретили член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в КНР.

После рукопожатий с встречающими Путин сел в президентский автомобиль "Аурус" и уехал в резиденцию, предоставленную китайской стороной.