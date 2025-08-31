Матвиенко поздравила Малайзию с Днем независимости

Председатель СФ отметила, что связи РФ и Малайзии развиваются в духе взаимного уважения и доверия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Отношения России и Малайзии активно и взаимовыгодно развиваются более 50 лет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем независимости, направленном на имя председателя сената парламента Малайзии Аванги Беми.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Малайзии - Днем независимости. С удовлетворением отмечаем, что уже более полувека связи России и Малайзии развиваются в духе взаимного уважения и доверия, общего стремления к наращиванию сотрудничества по широкому спектру направлений, включая регулярный диалог в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - отметила Матвиенко.

"Российские законодатели неизменно придают большое значение диалогу по парламентской линии, являющемуся действенным инструментом продвижения всего комплекса российско-малайзийского сотрудничества", - написала она.

Председатель СФ отметила, что близость подходов РФ и Малайзии к решению важных глобальных и региональных вопросов служит прочной основой для эффективной координации усилий на международной арене.

31 августа 1957 года была провозглашена независимость Малайзии от Великобритании.