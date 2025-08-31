Основной поток информации ожидается 1 сентября, во второй день саммита

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. работников СМИ со всего мира освещают саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Китае. В первый день форума состоялся ряд двусторонних встреч на высшем уровне.

В главном зале пресс-центра саммита ШОС заняты все места, поэтому организаторы выделили журналистам дополнительное пространство в помещениях, предназначенных для пресс-конференций.

Основной поток информации ожидается 1 сентября, во второй день саммита, когда лидеры государств - членов ШОС утвердят Тяньцзиньскую декларацию и прочие документы, а также решения по приоритетным вопросам.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.

В этом году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.