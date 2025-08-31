Пресс-секретарь главы государства отметил, что начальник управления пока не определен

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента России будет курировать первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. Об этом сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжается совершенствование работы администрации президента", - отметил представитель Кремля.

При этом он уточнил газете, что начальник управления пока не определен.

Ранее президент РФ Владимир Путин образовал в составе своей администрации новое управление - по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Одновременно с этим были упразднены два других управления президента РФ - по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству.