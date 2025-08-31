Ставка ЦБ, долгожданная осень и рыбалка с госуслугами. Итоги недели президента

Прошедшая неделя у президента РФ Владимира Путина прошла под знаком подготовки к многодневной командировке на Дальний Восток - пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал начавшийся визит в КНР беспрецедентным по срокам (не меньше четырех дней) и рассказал о большом числе закрытых встреч по этой теме. На мероприятиях же, открытых для прессы, глава государства продолжил уделять особое внимание темам внутрироссийским - и, более того, имеющим значение для каждого гражданина.

Путин также выступил с поздравлением ко Дню шахтера, обратившись к тем, от чьего труда во многом зависит благополучие россиян: "Знаю, что шахтеры всегда работают на совесть". Поздравительную телеграмму в честь 71-летия получил и белорусский коллега российского лидера Александр Лукашенко, который снискал "искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян".

Дела региональные

Внимание президента к региональной тематике было как всегда пристальным. На докладе у главы государства в Кремле были губернаторы Саратовской и Херсонской области Роман Бусаргин и Владимир Сальдо. И в обоих случаях Путин продемонстрировал куда большую осведомленность о делах в регионах, чем ожидали его собеседники.

"Под сорок градусов было?" - уточнил глава государства у Сальдо, едва тот начал рассказывать о засушливом лете, и предложил разработать программу мелиорации в Новороссии. "Проблемы начали возникать в этом году, а я говорю о результатах 2024-го, - прервал Путин доклад уже Бусаргина, который немного слукавил, объясняя нынешней обстановкой замедление темпов строительства. - Обратите внимание".

Не забыл Путин и о своем поручении направить в Херсонскую область бронированные "скорые помощи". "Мы с вами разговаривали, я просил и коллег из правительства помочь вам", - напомнил он Сальдо в конце встречи. Губернатор с благодарностью подтвердил, что регион машины получил.

Наконец-то осень

Прохладное в столице и засушливое на юге страны лето явно не пришлось по душе и главе государства. "Скоро будет начало учебного года, и слава Богу", - заметил Путин на совещании с членами правительства, посвященном скорому наступлению сентября.

Президент выслушал доклад об итогах туристического сезона и отметил "приличный" 18-процентный рост поездок интуристов по России. "Надеюсь, вас услышат те, кого это касается", - отреагировал глава государства на призыв Минэкономразвития к отельерам успеть пройти классификацию гостиниц до того, как введут штрафы.

И, несмотря на то, что лето еще не успело закончиться, главу государства уже заинтересовали более отдаленные перспективы: "Подготовка к зиме идет как положено, по плану?" - уточнил Путин у главы Минэнерго Сергея Цивилева. А идет ли "все по плану" в нацпроектах, отчитался уже министр финансов Антон Силуанов.

Секрет роста - в стабильности

Не обошел президент в беседе с членами кабмина и одну из наиболее волнующих россиян тем - ключевую ставку ЦБ. "У нас все время идет дискуссия", - признал Путин, требуя от экономического блока доклада о состоянии дел.

Дела, как доложил вице-премьер Денис Мантуров, идут хорошо: в обрабатывающей промышленности ждут роста около 3%, а в целом в отрасли - порядка 2%. В Минфине такой рост тоже видят, отметил, в свою очередь, Силуанов, а потому полагают, что, если бюджет будет сбалансированным, то и денежно-кредитную политику ЦБ сможет смягчить.

"Там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста, - заметил Путин. - Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю".

На рыбалку с госуслугами

О трансформации портала госуслуг президенту доложил вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Сервисы теперь будут предлагать россиянам не "сами по себе", а в формате "жизненных ситуаций" - так удобнее.

"Даже выезд на охоту и рыбалку?" - удивился Путин, увидев перечень таких "ситуаций". Оказалось, что эта - одна из наиболее востребованных, из топ-5. А даже большей популярностью пользуются участие в спортивных состязаниях и поддержка многодетных семей. "Очень хорошо", - резюмировал президент.

Единым фронтом против санкций

В преддверии визита в КНР Путин по традиции дал интервью местным СМИ. Он напомнил о партнерстве Москвы и Пекина: "Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле". "Финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, - указал глава государства. - Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях".

Москва и Пекин вместе хранят как "непреходящую ценность" память о героях Великой Отечественной и Второй мировой - в отличие от "Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются" мемориалы советским освободителям, а также "ретушируются "неудобные" исторические факты" вкупе с решениями Нюрнбергского трибунала. "Россия и Китай и далее вместе будут работать во имя <...> процветания наших великих народов", - заключил российский лидер.

В фокусе - внешняя политика

Вопросы внешней политики вышли на первый план и на традиционном совещании с постоянными членами Совбеза. "Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, о том, что является первоочередным на этом направлении, важном для нас, и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей", - обратился по видеосвязи к собравшимся Путин и предложил всем высказаться по теме.

Не осталась неделя и без значимых международных контактов - 25 августа российский президент поговорил с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом. Беседа с иранским политиком стала последней из серии телефонных разговоров Путина с партнерами Москвы по итогам российско-американского саммита на Аляске. Однако не обошлось и без двусторонних тем - сотрудничестве в энергетике и транспорте, а также безопасности на Южном Кавказе.