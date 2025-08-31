Пресс-секретарь президента РФ назвал это большой ошибкой с их стороны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Европейцы мешают усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Это большая ошибка с их стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам ВГТРК.

"Европейцы мешают этим усилиям [усилиям американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине]. Европейцы вставляют палки в колеса. Европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость. Это большая ошибка", - подчеркнул Песков.

"Никакого добра киевскому режиму это не сделает. Наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже", - добавил он.

Россия, по слова представителя Кремля, тем временем сохраняет свой настрой. "Мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами. Но пока в этом мы не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию", - пояснил он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что РФ якобы "дестабилизирует большую часть" ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети. Мерц также заявил, что "именно таким видит президента России Владимира Путина", когда журналист телеканала попросил его прокомментировать слова французского лидера Эмманюэля Макрона, назвавшего президента России "хищником у дверей" Европы.