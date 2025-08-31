Когда президент РФ шел по красной ковровой дорожке в международном конгрессно-выставочном центре, оркестр исполнил мелодию русской песни

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Российского президента Владимира Путина, прибывшего на прием в честь глав делегаций саммита Шанхайской организации сотрудничества, встретили "Калинкой-малинкой". Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Когда российский лидер шел по красной ковровой дорожке в международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян", оркестр исполнил мелодию русской песни. Под эту музыку Путин бодрой походкой прошел мимо череды флагов государств, принимающих участие в саммите. Прежде, чем войти в зал, где его поджидал хозяин встречи председатель КНР Си Цзиньпин, глава государства приветливо махнул журналистам.