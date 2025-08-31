Путин и Си Цзиньпин пообщались перед совместным фото делегаций на саммите ШОС

Неформальная беседа президента России и председателя КНР длилась около пяти минут

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали свое общение "на ногах", пока саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) еще не стартовал, передает корреспондент ТАСС.

Путин прибыл в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян", где пройдет торжественный прием в честь глав делегаций, последним. Си Цзиньпин вместе с женой Пэн Лиюань встретили своего гостя, и пока лидеры ожидали, когда все остальные участники соберутся на специальном помосте для совместного фото, они о чем-то очень живо переговаривались с помощью подбежавших переводчиков. Эта неформальная беседа длилась около пяти минут.