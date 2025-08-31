Помощник президента РФ рассказал, что российский лидер и председатель КНР сидели вместе на приеме и "могли активно, очень результативно поговорить"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин успел обсудить итоги российско-американских переговоров на Аляске с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами" , - сказал он.