Глава РФПИ пошутил над "изоляцией" РФ, выложив фото Путина с лидерами стран ШОС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале фото с саммита ШОС, на котором лидеры стран собрались для совместной фотографии.

"Изолированная" Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества", - прокомментировал он фотоснимок.

На кадре президент РФ Владимир Путин стоит в центре, рядом с главой саммита - председателем КНР Си Цзиньпином.

В 2025 году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.