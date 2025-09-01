Работа с подрастающим поколением - цель работы комиссии по направлению "Молодежь и дети"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Выстраивание единой системы воспитания детей и молодежи в духе традиционных духовно-нравственных ценностей является дальнейшей целью работы комиссии Госсовета по направлению "Молодежь и дети". Об этом сообщил возглавляющий комиссию губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. В настоящее время в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"Общими усилиями в стране создана действенная система сопровождения детей и молодежи на разных этапах взросления. Это миллионы молодых людей, которые верят в возможности самореализации в России. Дальнейшая цель - выстроить единую систему воспитания детей и молодежи в духе традиционных духовно-нравственных ценностей нашей страны. Всю эту работу и приземлить в каждый регион, город, поселок", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО.

Он отметил, что за последние годы благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина в России был создан прочный каркас молодежной политики и принят набор системных решений. "Они уже дают ощутимый эффект. Растет патриотизм среди молодежи, 96% школьников сегодня говорят, что гордятся своей Родиной, ее историей и культурой. И это на треть больше, чем всего четыре года назад", - добавил Артюхов.