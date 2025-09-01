В Госсовете заявили, что экология становится частью культуры россиян

За пять лет удалось определить, как воспитать эколого-ориентированное поколение, отметил руководитель комиссии по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экология становится частью культуры жителей российских регионов, в том числе благодаря работе Госсовета. За последние пять лет удалось определить план действий по формированию экономики замкнутого цикла в стране и воспитания эколого-ориентированного поколения, сообщил руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экологическое благополучие", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Экология становится частью культуры, пусть и не так быстро, но все же. Государству <…> достались накопленные проблемы невероятного масштаба. И основное внимание в работе государственных органов как на федеральном, так и на региональном уровне уделялось исправлению прошлых ошибок, ликвидации ущерба природной среде", - цитирует пресс-служба регионального правительства слова Никитина.

Он уточнил, что возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" уже пять лет, и за этот срок удалось обозначить вектор на формирование экономики замкнутого цикла и воспитания эколого-ориентированного поколения россиян.

"Совместно с другими регионами, федеральными органами власти, экспертным сообществом ищем оптимальные правовые и экономические конструкции, которые будут стимулировать региональную власть и бизнес инвестировать в окружающую среду. Работа в комиссии Госсовета дает нам большие возможности - позволяет вскрывать накопленные в регионах проблемы, вместе взвешенно искать пути их устранения и предлагать стратегические решения главе государства", - отметил Никитин.

Он также сообщил, что предложения комиссии, которые легли в поручение президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета в 2020 году, к настоящему моменту все выполнены. "Очень важно, что все это постепенно улучшает качество жизни людей в разных регионах, делает ее комфортнее и безопаснее. Позиция субъектов федерации находит отражение в предлагаемых решениях, в мероприятиях нацпроектов и других программах развития", - подчеркнул собеседник агентства.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. В настоящее время в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.