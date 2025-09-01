Кроме президента России на встрече присутствуют главы более чем 20 государств и представители 10 международных организаций

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал выступление на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который организован в китайском Тяньцзине, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит с 31 августа по 1 сентября. Всего участие в ней принимают лидеры более чем 20 государств и представители 10 международных организаций.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.