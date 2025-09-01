Путин: принципы ООН верны и незыблемы и по сей день

Основными принципами являются верховенство международного права и право каждого государства на суверенитет, отметил президент России

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Ключевые принципы Устава ООН, в числе которых верховенство международного права, а также право каждого государства на суверенитет и уважение его интересов и независимости, "верны и незыблемы" по сей день. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

"По итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая в этом году также отмечает 80-летний юбилей, - напомнил президент. - А в ее устав вошли ключевые принципы: верховенство международного права, право нации на самоопределение, суверенное равенство, невмешательство в внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы верны и незыблемы по сей день".

Российский лидер подчеркнул, что именно на этих принципах выстраивается деятельность Шанхайской организации сотрудничества, "объединяющей единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка".

По словам Путина, к нынешнему заседанию Совета глав государств - членов ШОС был подготовлен "солидный пакет документов", а в главном из них - Тяньцзиньской декларации - будут отражены "согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня".

