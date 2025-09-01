На смену ей приходит действительно справедливая система, отметил президент России

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Модели мироустройства с ориентацией на Европу и Северную Америку уходят в прошлое. На смену им приходит действительно справедливая система, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС.

Он отметил, что организация вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем Евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития.

"Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной. А значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других", - указал президент РФ.

Путин добавил, что ШОС последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности.