ТЯНЬЦЗЫНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Участники саммита стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали 20 документов на саммите в Тяньцзыне в Китае. Список документов опубликовала пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который также принял участие в саммите.

Первой в списке указана Тяньцзыньская декларация. Помимо нее, участники саммита подписали решение Совета глав государств ШОС, которым утверждены стратегия развития организации до 2035 года, программа сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве организации на 2026-2030 гг. и дорожная карта по реализации стратегии энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года.

Также было подписано решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу, о получении организацией статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств (СНГ), решения о статусе "партнер Шанхайской организации сотрудничества", об объявлении города Чолпон-Ата в Киргизии туристической и культурной столицей ШОС в 2025-2026 гг.

Кроме того, было подписано решение о полномочиях генсека ШОС на подписание протокола к соглашению между организацией и правительством Китая на пребывание секретариата в КНР и меморандума о взаимопонимании между секретариатом и фондом "Росконгресс". Еще одним решением были утверждены доклад генсека ШОС о деятельности организации за прошлый год и доклад Совета региональной антитеррористической структуры ШОС за 2024 год.

Участники саммита подписали соглашения об антинаркотическом центре и универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности организации, заявления в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН, об укреплении сотрудничества в цифровой экономике, по устойчивому развитию энергетики, о сотрудничестве в области зеленой промышленности, сфере искусственного интеллекта, о поддержке многосторонней торговой системы, решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней, по научно-техническому и инновационному сотрудничеству.

Также были подписаны заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств - членов ШОС об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере усточивого развития и протокол к соглашению между ШОС и правительством Китая об условиях пребывания секретариата в этой стране.