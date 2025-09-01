Это обычная практика в КНР, пояснил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что установка китайских номеров на автомобиль Aurus российского лидера Владимира Путина является обычной практикой для передвижения в Китае.

Как отметила газета, ранее у трапа самолета в Тяньцзине Путина встречал президентский Aurus с китайскими номерами.

"В Китае - всегда только с китайскими номерами, это обычная практика", - сказал Песков.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.