Путин: в ШОС рассматривается более 10 новых заявок на присоединение от стран

Главное - что "все те, кто хочет наладить взаимодействие с ШОС, разделяют ее ценности и идеалы", заявил президент РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 1 сентября. /ТАСС/. Более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя или диалогового партнера находится сегодня на рассмотрении в организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании "ШОС плюс".

"На рассмотрении находятся заявки более десятка государств на подключение к взаимодействию с ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера, - отметил российский лидер. - Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения".

По его словам, главное - что "все те, кто хочет наладить взаимодействие с ШОС, разделяют ее ценности и идеалы, приверженные проведению самостоятельной, независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем".