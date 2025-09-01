Российский лидер напомнил, что с момента своего создания в 2001 году организация "активно участвует в усилиях по формированию на общем Евразийском континенте атмосферы мира и безопасности, доверия и сотрудничества"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании ШОС+ поддержал выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления. При этом Москва нацелена на переход к обсуждению конкретных и детальных предложений.

Он напомнил, что с момента своего создания в 2001 году организация "активно участвует в усилиях по формированию на общем Евразийском континенте атмосферы мира и безопасности, доверия и сотрудничества". "В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления", - заверил Путин.

По словам главы государства, предложения китайской стороны актуальны в условиях, когда "некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах". "Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина, - подчеркнул российский лидер, - и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья".