По словам президента, этому будет способствовать конкурс популярной песни "Интервидение"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Традиционные ценности несколько ушли из международной повестки - их нужно возвращать в мировой дискурс, чему в том числе будет способствовать музыкальный конкурс "Интервидение". Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании "ШОС плюс".

"20 сентября в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни "Интервидение". Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. Конкурс уже вызвал живой интерес. Свое участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече. А то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план из международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку", - подчеркнул российский лидер.