МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Госсовет способствует развитию государственной политики Российской Федерации. Такое мнение высказал председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"Госсовет в целом, и, в частности отдельные комиссии Госсовета, являются эффективным инструментом постоянного совершенствования государственной политики в нашей стране. Государственный совет - площадка, на которой регионы и все заинтересованные стороны могут высказывать свои предложения, которые дальше идут на обсуждения уже в федеральные органы", - сказал он.

Кроме того, Текслер подчеркнул, что площадка Госсовета является одним из самых действенных инструментов постоянного взаимодействия большого количества заинтересованных сторон. "Я пять лет уже возглавляю комиссию Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы". <...> [Во время] коронавируса мы помним непростые решения, которые принимались в моменте. Собственно, на площадке нашей комиссии вырабатывались решения, которые предлагались и правительству, и президенту России Владимиру Путину. Президент ряд из них поддержал", - добавил он.