Путин пригласил коллег по ШОС на культурный и спортивный форумы в РФ

Мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге и Самаре, уточнил российский президент

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил делегации стран, участвующих во встрече формата "ШОС плюс", приехать на культурный и спортивный форумы в Санкт-Петербурге и в Самаре.

"Приглашаем делегации всех ваших государств на стартующий на следующей неделе Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и на форум "Россия - спортивная держава", который состоится в ноябре в городе Самаре", - сказал российский лидер.

В настоящее время ШОС объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).