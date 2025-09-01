Сотрудничество с Индией традиционное, устойчивое и очень позитивное, отметил вице-премьер РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Переговоры между президентом России и премьер-министром Индии прошли "очень наполнено", охватили всю повестку отношений между двумя странами, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Наши переговоры прошли очень наполнено. Действительно, сотрудничество с Индией, оно традиционное, оно устойчивое и очень позитивное. Наши страны за плечами имеют десятилетия действительно очень тесной работы. Это всегда очень дружеские, очень близкие отношения. Поэтому те вопросы, которые сегодня были затронуты на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, они охватывали буквально всю повестку, которая есть между нашими странами", - сказал Оверчук.