Президент также побеседовал с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) успел кратко побеседовать с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Таджикистана - Эмомали Рахмоном.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"[У Путина были] контакты на полях и ШОС, и ШОС+ с очень многими главами государств: это и Вьетнам только что, и были разговоры краткие с премьером Пакистана [Шахбазом Шарифом], и с президентом Таджикистана [Эмомали Рахмоном] переговорили, и перебросились словами с президентом Узбекистана [Шавкатом Мирзиёевым], хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине", - сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Чуть ранее стало известно о том, что российский лидер провел двустороннюю встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Общение на полях саммита в Тяньцзине, подчеркнул Песков, не кончается: "Лидеры активно используют такие мероприятия для того, чтобы общаться друг с другом".