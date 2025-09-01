В течение всех дней будут проводиться пресс-брифинги, на которых наблюдатели, представители региональных штабов, эксперты и лидеры мнения будут рассказывать о ходе голосования, делиться достоверной информацией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ситуационный центр по наблюдению за выборами будет работать в Общественной палате (ОП) РФ круглосуточно 12-14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

"12-14 сентября в Общественной палате РФ будет круглосуточно работать ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами. Откроется центр 11 сентября", - говорится в сообщении.

В течение всех дней будут проводиться пресс-брифинги, на которых наблюдатели, представители региональных общественных штабов, эксперты и лидеры общественного мнения будут рассказывать о ходе голосования, делиться достоверной информацией, фото- и видеоматериалами.

В пресс-брифингах также примут участие члены ОП РФ, представители координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, представители некоммерческих организаций. В онлайн-формате подключатся председатели штабов общественного наблюдения в регионах и наблюдатели с участков.

Волонтеры ситуационного центра ОП РФ будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП РФ и портал monitoring.oprf.ru. Предварительные итоги общественного наблюдения будут подведены на итоговой пресс-конференции 15 сентября.

В единый день голосования в 81 регионе пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.