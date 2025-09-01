В МИД РФ отметили, что с российской стороны выражено решительное неприятие использования инструментов политического и силового давления на независимые государства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с послом Венесуэлы в РФ Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом подтвердил полную поддержку и солидарность с боливарианскими властями в вопросе защиты национального суверенитета.

Отмечается, что с российской стороны выражено решительное неприятие использования инструментов политического и силового давления на независимые государства.

Как отметили в МИД, посол проинформировал замглавы МИД РФ об усилиях руководства Венесуэлы по сохранению внутренней стабильности с учетом нарастания внешних угроз. "Были также обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, намечены шаги по укреплению стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой", - добавили в дипведомстве.