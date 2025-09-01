Песков: Россию, Турцию и Индию объединяет серьезное партнерство

Контакты лидеров очень важны, отметил пресс-секретарь российского лидера

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Россия объединена с Индией и Турцией очень многопрофильными отношениями в различных областях, страны связывают крупнейшие, значимые для всего региона проекты. Поэтому контакты лидеров трех государств, в частности на полях ШОС, очень важны, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он отметил, что у президента РФ Владимира Путина сегодня на полях ШОС было много двусторонних встреч. "Вы были свидетелями двусторонних переговоров в резиденции президента, в гостинице, где он остановился, - напомнил Песков. - Это контакты и с президентом Турции [Реджепом Тайипом Эрдоганом], и с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди]".

"Это очень важные для нас страны, партнерские страны", - подчеркнул представитель Кремля. В особенности, отметил он, на примере Индии: это страна, "которую пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть". "То есть за то, что она совершает коммерческие операции по коммерческим правилам международной торговли", - объяснил Песков.

"Поэтому это очень важные контакты, - продолжил пресс-секретарь президента РФ. - И с Индией, и с Турцией нас объединяют очень многопрофильные отношения в самых различных областях". На этом фоне лидерам стран "было о чем поговорить", отметил он: "Крупнейшие проекты, которые касаются не только двух стран, но и целого региона".