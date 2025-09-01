Путин рассказал о подготовке к визиту в Таджикистан

Президент РФ отметил, что в 2025 году у него было много личных встреч с лидером страны Эмомали Рахмоном

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном упомянул, что в 2025 году у них было много личных встреч, и контакты продолжатся во время мероприятий в республике.

"В этом году у нас много личных контактов - сегодня это происходит, и потом ряд мероприятий в Таджикистане. К участию в этих мероприятиях мы тоже готовимся. Там целый набор взаимных тем, которые представляют взаимный интерес", - сказал российский лидер.

Рахмон в свою очередь заметил, что хотел бы обсудить с Путиным "некоторые нюансы и вопросы по подготовке трех очень крупных мероприятий, которые в скором времени должны проходить в Душанбе". "Это, во-первых, саммит Центральная Азия и Россия. А самое главное в повестке - это саммит СНГ. И госвизит. Поэтому я хотел коротко проинформировать вас, как идет подготовка этих мероприятий", - отметил президент Таджикистана.

"Объем наших отношений говорит о том, что такие встречи востребованы, - обратился Путин. Мы с вами, правда, в постоянном контакте". Президент России также отметил и постоянное регулярное взаимодействие правительств РФ и Таджикистана и подчеркнул, что при необходимости лидеры всегда созваниваются.

Как сообщила пресс-служба таджикского лидера, в ходе встречи президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями по итогам саммита ШОС. В центре внимания были отдельные актуальные вопросы международной и региональной повестки. Отмечается, что Путин и Рахмон также рассмотрели вопросы предстоящих контактов на высшем уровне.

В 2025 году саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций. ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.