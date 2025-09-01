Президент РФ также подчеркнул особый характер многоплановых российско-иранских связей

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил президента Ирана передать привет и наилучшие пожелания верховному лидеру этой страны Али Хаменеи.

"Рад нашей новой встрече. В начале беседы прошу передать привет и наилучшие пожелания верховному руководителю Ирана, господину Хаменеи", - сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул особый характер многоплановых российско-иранских связей. Он напомнил, что в ходе январского визита президента Ирана в РФ был подписан обновленный межгосударственный договор, который поднял отношения двух стран на новый уровень.