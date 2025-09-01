На вопрос, есть ли уже эти предложения, помощник президента ответил отрицательно

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Конкретных предложений по повышению уровня российско-украинских переговоров пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Я не знаю, - ответил он на вопрос, до какой степени может быть повышен этот уровень. - Идея обсуждалась в ходе телефонного разговора [президентов России и США], затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже. Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями".

На вопрос, есть ли уже эти предложения, Ушаков ответил отрицательно. "Нет. Пока то, что транслируется в прессе, - это не совсем то, о чем мы договаривались", - пояснил дипломат.