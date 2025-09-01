Тема украинского регулирования обсуждалась в кулуарах саммита ШОС, при этом президент России Владимир Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с лидером США Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
ТАСС собрал основные заявления помощника президента.
Тема Украины на саммите ШОС
- Путин на саммите ШОС проинформировал многих зарубежных коллег об итогах - встречи с президентом Трампом на Аляске: "Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем [КНР] Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди]".
- Украинская тема обсуждалась в кулуарах саммита ШОС: "В кулуарах, это, естественно, обсуждалось. <…> Так что без Украины не обошлось, естественно. Я и вчера говорил насчет того, что наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом".
Договоренности Путина и Трампа
- Путин и Трамп на Аляске достигли договоренностей в развитие того, что было наработано со спецпосланником президента США по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом: "Все накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа, особенно в ходе последнего визита, было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше".
- Конкретных предложений по повышению уровня российско-украинских переговоров пока нет: "Идея [повышения уровня российско-украинских переговоров] обсуждалась в ходе телефонного разговора [президентов России и США], затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже. Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями".
- Между Путиным и Трампом пока нет договоренностей насчет встреч с Владимиром Зеленским: "Пока то, что транслируется в прессе, - это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было".