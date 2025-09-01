Тема украинского регулирования обсуждалась в кулуарах саммита ШОС, при этом президент России Владимир Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с лидером США Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

ТАСС собрал основные заявления помощника президента.

Тема Украины на саммите ШОС

Путин на саммите ШОС проинформировал многих зарубежных коллег об итогах - встречи с президентом Трампом на Аляске: "Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем [КНР] Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендрой Моди]".

Украинская тема обсуждалась в кулуарах саммита ШОС: "В кулуарах, это, естественно, обсуждалось. <…> Так что без Украины не обошлось, естественно. Я и вчера говорил насчет того, что наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом".

Договоренности Путина и Трампа