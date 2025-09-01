Оверчук: вопрос о членстве Армении в ЕАЭС или ЕС решать народу этой страны

Вице-премьер России сослался на слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна, что одновременно быть членом Евразийского экономического союза и Евросоюза невозможно

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Вопрос об участии Армении в ЕАЭС или Евросоюзе может решить народ этой страны, взвешивая различные факторы, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Слушайте, это всегда решать армянскому народу. Тут, конечно же, недавно [премьер-министр Армении] Никол Воваевич Пашинян сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то, я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", - сказал он.