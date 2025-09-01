Первый замглавы комитета по международным делам СФ также отметил, что решение о создании Банка развития ШОС является логичным шагом на пути к построению финансовых механизмов, которые могут защитить платежи в нацвалютах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала ключевым институтом обеспечения безопасности в Евразии, ее члены уходят от противоречий, поскольку понимают, что в них заинтересован Запад. Такое мнение выразил первый замглавы комитета по международным делам СФ Владимир Джабаров.

"ШОС стала ключевым институтом обеспечения безопасности в Евразии. Масштабный саммит <...> организации <...> показывает, как меняется отношение стран глобального Юга к происходящему в мире. Мировое большинство сознательно уходит от противоречий. Поскольку есть понимание того, что в конфликтах и разобщении заинтересован прежде всего Запад", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Пограничный спор в Гималаях между Индией и Китаем отошел на второй план, во многом это без преувеличения заслуга ШОС, ведь разморозка китайско-индийских отношений началась после переговоров сторон на саммите ШОС в Астане в 2024 году, отметил он.

Кроме того, сенатор отметил, что ШОС становится все более экономически ориентированной структурой, а решение о создании Банка развития ШОС является логичным шагом на пути к построению финансовых механизмов, которые "могли бы защитить платежи в национальных валютах и уйти о давления со стороны западных институтов".

Также он допустил, что корректно было бы сравнить организацию с евразийской ОБСЕ, при том что ОБСЕ давно превратилась в "абсолютно предвзятую организацию с околонулевой эффективностью", а ШОС, по сути, уже стала одной из опор системы безопасности в Евразии.