Помощник президента России отметил, что страна планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Японский пацифизм сохранился только на бумаге, сегодня это одна из мощнейших морских держав мира. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

"Декларируемый Токио пацифизм остался только на бумаге. Судите сами. В японском флоте имеются так называемые эсминцы-вертолетоносцы. Казалось бы, их основное предназначение - противолодочная оборона. Однако, на самом деле, это настоящие авианосцы, способные принимать новейшие истребители типа американских F-35", - сказал Патрушев, комментируя ограничения по развитию военной мощи, возложенные на Токио после 1945 года.

По его словам, Япония планомерно отстраивает мощный и сверхсовременный подводный флот, который к 2030 году планируется нарастить до 22 субмарин. "Вообще говоря, Япония сегодня является одной из мощнейших морских держав мира. Ее флот способен решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана", - подчеркнул помощник президента.

"Японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом, в любой момент они могут быть встроены в западные коалиционные форматы", - уточнил Патрушев.