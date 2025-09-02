В ходе эксперимента безэкипажный морской катер преодолел 63 км по морю от города Невельск до острова Монерон

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Безэкипажный катер впервые был использован в Сахалинской области для доставки информационных материалов избирательной комиссии в труднодоступное место. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

"В Сахалинской области впервые состоялось применение безэкипажного морского катера для доставки информационных материалов Невельской территориальной избирательной комиссии в труднодоступное место на остров Монерон. Запуск катера осуществлен при поддержке АНО НПЦ "Крылья Сахалина". <...> В ходе эксперимента безэкипажный морской катер преодолел 63 километра по морю от города Невельск до острова Монерон", - говорится в сообщении.

Доставка прошла в рамках подготовки к дополнительным выборам депутата собрания Невельского МО, назначенным на 14 сентября. Материалы размещены на стендах бюджетного учреждения "Природный парк "Остров Монерон" для информирования избирателей, которые будут на острове в единый день голосования.