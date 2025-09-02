Пискарев: ГД продолжит обмен данными со странами ШОС о попытках влияния извне

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции назвал высоким запрос на подобное сотрудничество

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Госдума регулярно обменивается с партнерами из стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) информацией по выявленным фактам злонамеренного влияния на внутренние дела стран, сотрудничество в этой сфере продолжится. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"На регулярной основе обмениваемся с коллегами и актуальной информацией по выявленным фактам и механизмам злонамеренного влияния на наши внутренние дела. Запрос на подобное сотрудничество высок, и мы его обязательно продолжим", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для Госдумы очень важен обмен законодательным опытом по борьбе с иностранным вмешательством с партнерами по ШОС - Индией, Ираном, Казахстаном, Китаем, Киргизией, Таджикистаном, Пакистаном, Узбекистаном и Белоруссией.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

В рамках саммита лидеры стран приняли Тяньцзиньскую декларацию, в которой в том числе выразили готовность совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с искусственным интеллектом, развивать сотрудничество в военной области, выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и за право всех государств на регулирование интернета и суверенное право государств на управление им в национальном сегменте.