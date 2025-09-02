Нарышкин: Россия и Китай хорошо понимают недопустимость реабилитации нацизма

Директор Службы внешней разведки отметил, что РФ отстаивает историческую правду и гуманистические идеалы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай хорошо понимают друг друга в вопросе сохранения исторической памяти и недопустимости реабилитации нацизма. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на открытии историко-документальной выставки "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 7 ноября 1944 - 3 сентября 1945".

"Сопоставимую по масштабам борьбу в те годы (Второй мировой войны - прим. ТАСС) вел, пожалуй, только Китай. И поэтому ясно, как хорошо две страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, о недопустимости реабилитации нацизма и милитаризма", - отметил он.

Нарышкин подчеркнул, что советский народ, победив 80 лет назад, осознал для себя навсегда абсолютную ценность суверенитета. "Россия сегодня не приемлет ни внешнего давления, ни диктата и решительно отстаивает историческую память, историческую правду и высокие гуманистические идеалы", - добавил он.

Председатель РИО обратил внимание, что в выставочном зале федеральных архивов представлены более 350 документов, фотографий и предметов, которые подробно рассказывают о ходе боевых действий в Европе, на Дальнем Востоке, о подвиге советских воинов, победителей, разгромивших нацистскую Германию, а затем и милитаристскую Японию.

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.