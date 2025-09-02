С лидерами России и Китая были министр обороны РФ Андрей Белоусов и посол в КНР Игорь Моргулов

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции лидера Китая Чжуннаньхай, передает корреспондент ТАСС.

Путин и Си Цзиньпин прогулялись по резиденции в сопровождении переводчиков. В прогулке также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов и .

Резиденция Чжуннаньхай - один из древних дворцово-парковых комплексов в центре китайской столицы. В нем расположены в том числе служебные помещения Коммунистической партии Китая и Государственного совета КНР.