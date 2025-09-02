Во многом это следствие агрессивной пропаганды, ведущейся западными и провластными японскими СМИ, которые не просто лгут, а нагло оболванивают население этой страны, уточнил помощник президента РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Японская угроза заключается не столько в возможном создании Токио ядерного арсенала, сколько в переходе от пацифизма к реваншизму в сознании японцев. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Угроза кроется не столько в эсминцах и ракетах, сколько в том, что в национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму", - пояснил Патрушев, комментируя тезис о том, что Япония - одна из мощнейших морских держав мира и способна создать ядерный арсенал в короткие сроки.

Во многом это следствие агрессивной пропаганды, ведущейся западными и провластными японскими СМИ, которые не просто лгут, а нагло оболванивают население этой страны, уточнил помощник президента РФ.

"Казненные после войны японские военные преступники сегодня почитаются как национальные герои и чуть ли не как святые. В школах и университетах наряду с легендами о "вынужденных" бомбардировках Хиросимы и Нагасаки рассказывают о "вероломном" Советском Союзе, якобы нанесшем в августе 1945 года "удар в спину Японии", - продолжил Патрушев.

В результате сегодня уже около трети жителей страны ратуют за пересмотр 9-й статьи ее конституции, провозглашающей отказ от собственных вооруженных сил и от войны как способа разрешения международных споров, резюмировал глава Морколлегии.