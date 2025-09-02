Помощник президента напомнил, что в 1945 году союзники СССР - американцы, - готовились воевать с Японией минимум два года и ориентировались на потери примерно в 1 млн своих солдат

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул, что что именно СССР приблизил капитуляцию Японской империи и об этом нельзя забывать.

"Ни в коем случае нельзя забывать, что именно СССР приблизил капитуляцию Японской империи. Причем он сделал это не с помощью уничтожения гражданского населения, а в открытом военном противостоянии", - заявил Патрушев в интервью aif.ru по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Помощник президента напомнил, что в 1945 году союзники СССР - американцы, - готовились воевать с Японией минимум два года и ориентировались на потери примерно в 1 млн своих солдат. Для императора Хирохито и его генералов стало шоком катастрофическое поражение огромной Квантунской армии, рассыпавшейся под ударами именно советских войск. Почти миллионная группировка всего за 24 дня была полностью разгромлена, отметил Патрушев.

"Сохранение памяти о подвигах советской армии и военно-морского флота, о решающей роли Советского Союза в окончании Второй мировой войны - задача государственной важности. Ведь для нашего народа эта историческая память священна", - подчеркнул он.

По словам главы Морколлегии, по поручению президента РФ Владимира Путина на острове Шумшу создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Курильской десантной операции. "Кстати, совсем недавно на острове отечественные военно-исторические реконструкторы воссоздали освобождение острова советскими войсками в 1945 году", - уточнил Патрушев.

Обновляются экспозиции в краеведческих и школьных музеях, публикуются документы, касающиеся подвига советских солдат. К юбилею победы над Японией отреставрированы десятки памятников в честь народа-победителя. "Для нынешней молодежи это возможность прикоснуться к славным страницам нашей истории", - резюмировал помощник президента.