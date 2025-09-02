На кадрах видны озеро, сад, беседка, входная группа дворца с бронзовыми львами, а также традиционные красные китайские фонарики

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Кремль опубликовал кадры из резиденции председателя КНР Си Цзиньпина Дяоюйтай, где у президента РФ Владимира Путина запланирована серия двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

"Резиденция Дяоюйтай. Здесь пройдет серия двусторонних встреч президента России с зарубежными коллегами", - говорится в подписи под кадрами из резиденции, опубликованными в Telegram-канале Кремля.

На кадрах видны озеро, сад, беседка в китайском стиле, входная группа дворца с бронзовыми львами, а также традиционные красные китайские фонарики.

В сообщении Кремля отмечается также, что в эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил в резиденции платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за дворцовым комплексом закрепилось название "императорской рыбалки".

О встречах

У Путина в Пекине запланировано несколько международных встреч. Одна из них будет с президентом Сербии Александаром Вучичем. Также российский лидер вновь увидится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Ожидаются также переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.